Rus Dışişleri Bakanı: "Kıbrıs sorunu sürecine tüm BMGK üyeleri katılmalıdır "

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrof, ülkesinin Kıbrıs sorunundaki dış boyutlar üzerinde anlaşma sağlanması konusunda tüm BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ülkelerin katılmasıyla ilgili önerisinin hala geçerli olduğunu söyledi.



Bir gazeteye açıklamada bulunan Lavrof, Moskova’nın Kıbrıs sorununa kapsamlı, adil, kalıcı ve yaşayabilir bir çözüm bulunmasını desteklediğini ifade ederek Kıbrıs sorununa ilişkin bir dizi boyut üzerinde nihai anlaşmaya müzakereler çerçevesinde ve BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde iki toplum tarafından ulaşılması gerektiğini söyledi.



Sergei Lavrof, “Dıştan hazırlanan tarifler ve zaman sınırları empoze edilmesi için yapılan kabul edilmez çalışmaları kınıyoruz” dedi.



Rusya Dışişleri Bakanı, uluslararası hukuk, karşılıklı saygı, diyalog ve diplomasi temelinde Akdeniz bölgesinde tüm insanlar için güvenlik ve istikrar ile barışın güçlenebileceğinden emin olduğunu söyledi.