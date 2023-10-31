Rüstem Kitabevi'nde eğlenceli kukla tiyatrosu

Rüstem’de eğlenceli kukla tiyatrosu her Cumartesi iki seansta çocuklarla buluşuyor.

"İde ile temizlik günü" adlı kukla tiyatrosu 7 Ekim Cumartesi günü prömiyerini Rüstem Kitabevi’nde yaptı. Şaziye Konaç'in yazıp yönettiği, Gülsefa Dede ve Erdoğan Kavaz'ın rol aldığı, Asya Kazafanalı’nın kuklaları tasarladığı kukla oyununda 5 yaş üzeri çocuklar iki seansta da Rüstem’in girişindeki salonu doldururken bölgeden geçen turistler de oyunu merak ederek kısım kısım izlediler. Çocukların korkuları ve onlarla başa çıkmanın yolları üzerine ilerleyen komik oyunda çocuklar hem eğleniyor hem de interaktif devam eden oyun sayesinde öğreniyorlar.

Oyun her Cumartesi saat 15.00 ile 16.00 saatlerinde iki farklı seansta gerçekleştirilecek.

Oyun öncesi ve sonrası aileler çocuklar için Rüstem’in cafesinden de faydalanabilecekler.