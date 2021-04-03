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Saadet İlyas'ın ölüm nedeni kalp yetmezliği
Kıbrıs
03 Nisan 2021 Cumartesi 11:52
Kıbrıs Genç Tv
31 Mart'ta Gazimağusa’daki ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Saadet İlyas'a (K-92) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “Kalp Yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildiği açıklandı.
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