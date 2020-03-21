“Sabah yaşanan sıkıntının nereden kaynaklandığını araştıracağız”

Öğrencilerin ilk önce yerleştirilmesinin planlandığı Dikmen’deki bir yurtta yaşanan sıkıntının neden kaynaklandığının sorulması üzerine Özersay, şu yanıtı verdi:

“Bir şeyi haklı çıkarmak için söylemiyorum. Ama sabah oraya gittiğimde de ailelerle görüştüğümde de söyledim. Bir yanlış var ortada. Ben hükümet adına herkesten orda özür diledim ve sunu söyledim; ben bu yanlışı çözmek için uğraşmam gerekir öncelikle. O vakit bir müdahale yaptık, bir yer bulup çocuklarımızı yerleştirdik. İçiniz rahat olsun bir sıkıntı yoktur.”

Özersay, iki internet firmasının da otele çağrıldığını ve öğrencilerin eğitim hayatı aksamasın diye gerekli kurulumun yapılmakta olduğu da vurguladı.

“SABAH YAŞANAN SIKINTININ NEREDEN KAYNAKLANDIĞINI ARAŞTIRACAĞIZ”

Dikmen’deki yurtta tüm odalarda değil bazı odalarda sorun yaşandığını anlatan Özersay, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Belli ki önceden sayı bağlamında bir anlaşmazlık oldu. Verilen sayı bağlamında bir oda hazırlığı yapıldı zaten. Odaların tümü için geçerli bir sıkıntı değildi ama odaların bir kısmı kalınabilecek durumda değildi. Öğrenciler de buna tepki gösterdi. Ben oraya gittiğimde de odaların bir kısmını halledelim de diğerleri tamamdır demek yerine sorunu kökten çözmek için Otelciler Birliği ile konuşarak kökten çözmek için müdahale ettim. Şimdi bunu atlattıktan sonra, bunun nereden kaynaklandığı, kimin ihmalinden kaynaklandığına dönüp bakacağım bir idareci olarak.”