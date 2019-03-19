Şadi için acil kan aranıyor

Şadi için acil kan aranıyor

Çetin Şadi'nin ameliyatı için acil 0 RH + kan'a ihtiyaç vardır. Yardımlarınız için lütfen Yakın Doğu hastanesine başvurabilirsiniz veya 05428577575 veya 05338800800 'i arayabilirsiniz

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