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Şadi için acil kan aranıyor
Kıbrıs
19 Mart 2019 Salı 14:09
Muazzez Gazihan
Çetin Şadi'nin ameliyatı için acil 0 RH + kan'a ihtiyaç vardır. Yardımlarınız için lütfen Yakın Doğu hastanesine başvurabilirsiniz veya 05428577575 veya 05338800800 'i arayabilirsiniz
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