Sadıkoğlu, Adıyaman’da arama kurtarma faaliyetlerine katılan Kızıl’a teşekkür belgesi takdim etti

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Adıyaman’da arama kurtarma faaliyetlerine katılan İskele Belediyesi personeli Halil Kızıl’a teşekkür belgesi takdim etti.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Sadıkoğlu, İskele Belediye Personeli Halil Kızıl’ı makamında ağırladı.

Adıyaman’daki İsias Oteli’nin enkazında arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere ülkeden giden arama kurtarma ekiplerine, gönüllülük esasıyla eşlik eden Kızıl, 6 gün süren çalışmaları ve orada yaşadıklarını Başkan Sadıkoğlu ile paylaştı.

-Sadıkoğlu: “Çaba ve dayanışma ruhu hiçbir zaman unutulmayacak”

İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu yaptığı konuşmada, yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen deprem felaketinde hayatını kaybeden, aralarında Şampiyon Melekler Takımı ile KKTC vatandaşlarının da bulunduğu on binlerce cana Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi. Başkan Sadıkoğlu, böylesi bir felaketin tekrar yaşanmaması temennisinde de bulundu.

Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinin acısına ortak olduklarını vurgulayan Hasan Sadıkoğlu, felaketin Türkiye’de yaşayan insanlar kadar Kıbrıs Türk halkının da ortak yarası haline geldiğini söyledi.

İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, İskele Belediyesi personeli Halil Kızıl’a takdim ettiği teşekkür belgesi sırasında ise şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi sadece Türkiye’de yaşayan insanlarımızı değil aynı zamanda biz Kıbrıs Türk halkımızın da ortak yarası haline dönüşmüştür. Halkımızın ve milletimizin ihtiyaç duyduğu en zor zamanda, hiç düşünmeden, canınızı hiçe sayarak kardeşlerimizin yardımına koşarak, ortaya koyduğunuz çaba ve dayanışma ruhu hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu vesile ile yürütülen arama kurtarma çalışmalarına yapmış olduğunuz önemli katkılarınızdan dolayı başta şahsım olmak üzere tüm belediye çalışanlarımız, halkımız, devletimiz ve milletimiz adına en içten dileklerimle teşekkürlerimi sunarım.”