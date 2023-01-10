Sadıkoğlu: “En öncelikli konumuz kanalizasyon”

Hasan Sadıkoğlu, 25 Aralık Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde, 18 belediye başkanı içerisinde en yüksek oyla seçilen belediye başkanı oldu.

Yüzde 65’in üzerinde oy alarak seçilen Sadıkoğlu seçim başarısını, esnaflıktan gelen alışkanlıkla halkla iç içe olma, empati kurma, ihtiyaçlara cevap verme ve icraatlarının kabul görmesine bağladı.

İskele Belediye Başkanlığına 3. kez seçilen Sadıkoğlu, “Bize güvendiler, güvenlerini boşa çıkarmayacağız” dedi.

Sadıkoğlu, önümüzdeki dönemde İskele’deki çözülmesi gereken en acil konunun; Halk Plajı karşısındaki; yoğun ve dikey yapılaşmanın yaşandığı bölgedeki (Long Beach) kanalizasyon sorunu olduğunun altını çizdi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, belediyenin herhangi bir mali sıkıntısı olmadığını vurgulayarak, yatırımlar yanında, “kötü günler” için de bir miktar birikim yaptıklarını söyledi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorularını yanıtladı.

Aldığı yüzde 65.4 oyun bir günlük başarı olmadığını, 2006 yılından itibaren belediyecilik sürecinin başladığını, öncesinde de esnaf olarak halkla iç içe olduğunu, bölgeye hakim olduğunu belirten Sadıkoğlu, “Çocukla çocuk, büyükle büyük olduk. Gönülden gönüle bir muhabbet var” dedi.

Belediye Başkanı olduktan sonra da insanlara daha geniş alanda hizmet etme fırsatı bulduğunu vatandaşların ne istediğini anlayabildiğini belirten Sadıkoğlu, “İnsanlar ne kadar sizi sevse de hizmet etmezseniz sizi seçmezler, güven tazeledik. Demek ki insanlar yaptığımız hizmetlerden memnundur, tekrardan inandılar, güvendiler” şeklinde konuştu.

-Pandemi döneminde projelerimizin ancak yüzde 30’unu yapabildik”

Önceki döneminde tüm dünyayı saran pandeminin belediye icraatlarını nasıl etkilediği konusunda da Sadıkoğlu, söz konusu dönemde belediye olarak birtakım sıkıntılar yaşadıklarını, pandeminin getirdiği ekonomik zorlukları önceleyerek, gıda yardımı gibi sosyal sorumluluk projelerine yöneldiklerini, projelerinin ancak yüzde 30’unu gerçekleştirebildiklerini anlattı.

“Sadıkoğlu, “Bir önceki dönemden kalan pazar yeri projesi, İskele Gençlik merkezi projesi vardı, sahilde devam edecek projelerimiz vardı, köylerde projelerimiz vardı ancak pandemi nedeniyle 2 yıl boyunca belediye olarak aktif şekilde sahada olduk. Sağlık Bakanlığının bire bir yanında olduk. Burada yaklaşık 80 bin kişiye antijen ve PCR testleri yaptık kendi hemşirelerimiz ve olanaklarımızla” ifadelerini kullandı.

Süreç boyunca okulların ve devlet dairelerinin hijyen çalışmalarını da yaptıklarını söyleye Sadıkoğlu, Dünya hem sağlık hem ekonomik anlamda sarsılırken biz de özellikle yatırım bütçemizi buraya harcamak durumunda kaldık” dedi.

-Gelecek 4 yıl projeleri

Ülke genelinde şu anda en hızlı gelişen ilçenin İskele olduğuna dikkat çeken Sadıkoğlu, bölgede çok hızlı bir inşaat patlaması yaşandığını, bu yoğunluğun da sorunları beraberinde getirdiğini belirtti.

İskele’nin en acil en acil inşaat yoğunluğunun yaşandığı Halk Paljı karşısındaki bölgenin kanalizasyon sorunu olduğunu belirten Sadıkoğlu, geçmişte deniz kirliliğine de yol açan kanalizasyon sorununu çözmek üzere İçişleri Bakanlığının önderliğinde oluşturulan Çevre Komitesinin faaliyete geçtiğini vurguladı.

Sadıkoğlu, kanalizsayon konusunu çözmek için bir havuz oluşturulacağını, bölgedeki daire tapu devirleri veya satış sözleşmelerinde belediyeye bir miktar harç ödeneceğini, fonda biriken miktar ile kanalizasyon çalışmasının yapılacağını ifade etti.

Sadıkoğlu, bölgede şu an için çevre sorunu yaşanmadığını, önlemlerin alındığını söyledi.

Bisiklet ve yürüyüş yollarının yapımına yeni dönemde de devam edileceğini söyleyen Sadıkoğlu, İskele’den Onur Camping’e bağlanan ve “Gıranel yolu” diye bilinen yol üzerinde yağmur yolu drenaj, bisiklet ve yürüyüş yolları yapacaklarını, kültürel ve sosyal faaliyetleri de devam ettireceklerini vurguladı.

Sadıkoğlu, pandeminin etkileri nedeniyle asfaltlama çalışmalarına seçime 4 ay kala fırsat bulduklarını, iki ekiple merkez ve köylerde başlayan çalışmaların seçim sonrasında da ara vermeden devam ettirildiğini belirtti.

Sadıkoğlu, vatandaştan gelen haklı talepleri de projelerine dahil ettiklerinin altını çizdi.

- “Mali yapımızda sorun yok”

İskele Belediyesinin gelir ve gider dengelerini en iyi koruyan belediyelerden biri olduğunu, belirterek, “Hatta şöyle bir durumumuz var; varsa harcarız değil, var olandan da kötü gün için ayırırız. Hatta önümüzdeki dönemde köylerde yapacağımız bazı projeleri öz kaynaklarımızdan karşılayabilecek durumdayız” dedi.

Belediyeler Reformu ile birlikte Kaplıca, Mersinlik, Tuzluca ve Kilitkaya köylerinin ve Kantara’nın İskele’ye bağlandığını hatırlatan Sadıkoğlu, “Hiç bir belediyeyle birleşmediği halde 4 köy eklenen tek belediye olarak Belediyeler Reformu’ndan nasibimiz aldık” dedi.

Daha önce Büyükkonuk’a bağlı olan Mersinlik’in 14 yıldır Büyükkonuk Belediyesinden hiç hizmet almadığını, Büyükkonuk Belediyesine bağlanmak istemediği için köylülerin belediye başkanlığı seçimlerini boykot ettiğini söyleyen Sadıkoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“14 yıl sonra ilk kez İskele Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullandılar. Seçimden önce bağlanan köyleri gezdik, dolaştık, sorunlarını dinledik, 25 Aralık’tan önce de hizmet vermeye başladık. Sorunlarının üzerinden geleceğiz. Dört köyün bağlanması maddi külfet olarak görülse de hizmet etmenin verdiği mutluluk külfeti bizden aldı gitti”

- “Bölgede en az 6-7 bin yabancı ikamet ediyor”

İskele bölgesine; sahil lokasyonu ve belediyenin sahildeki altyapı çalışmaları sayesinde çok yoğun yabancı talebi olduğunu belirten Sadıkoğlu, İskele’de ikamet eden yabancı sayısı nedir sorusunu da yanıtladı:

“Biraz latife yapalım, kendi nüfusumuzun ne kadar olduğunu bilmiyoruz, yabancılarınkini nasıl bilelim. 2011 sayımında İskele’nin nüfusu 7 bin 900’dü 11 yıldır sayım yapılmadı. Benim öngörüm 14- 15 bin yerli nüfusun olduğu, en az 6-7 bin yabancının ikamet ettiğidir. Bu sayı yaz aylarında daha da çok artıyor”

- “Yabancıya oranlama getirilmeli”

Konut alarak ikamet eden yabancı nüfusun, oryantasyonu, entegrasyonu, dil öğrenimi, hizmet alımı, çocukların eğitimi konusunda ciddi eksikler olduğunu, bunun aslında bir devlet politikası olması gerektiğini vurgulayan Sadıkoğlu, “ Oranlama getirilmeli Örneğin bölgeye gelen yabancı sayısı yüzde 25’i geçmemeli. Çünkü günün sonunda bu birçok sorunu beraberinde getiriyor. Okullarda sınıflar yetmiyor, sağ olsun Suat Hoca okul yaptı, 5 sene sonra o da yetmeyecek. Okullarda yabancı çocuklar Türkçe bilmediği için öğretmenler öğretmekte zorluk yaşıyor. Onlara öğretirken Türk çocuklar geri kalır. Farklı sorunları beraberinde getiriyor.” dedi.

Plansız nüfus artışının alt yapı ve kanalizasyon gibi sorunları da beraberinde getirdiğini söyleyen Sadıkoğlu, fazladan; 7 bin kişi olan yabancı nüfusa belediye olarak hizmet verdiklerini, çöpünü topladıklarını altyapı yaptıklarını, yabancılar sisteme dahil olmadığı için devletten katkısını almadıklarının altını çizdi.

Sadıkoğlu, yabancı öğrencilerin dil problemini çözebilmek adına eğitimde Türkçe hazırlık sınıfları konmasını önerdi.

- “İmar planları her yerde olmalı“

İmar planlarının her yerde olması gerektiğini kaydeden Sadıkoğlu, İskele Belediyesi İmar Planı çalışmalarının 40 ay önce başladığını, ancak emirname devam ettiği için uygulanmadığını ifade etti.

Sadıkoğlu, imar planları ile en büyük sıkıntının 55/99 sayılı İmar Yasasındaki değişiklik olduğunu, eskiden her belediyenin kendi bölgesindeki imar planını kendisinin hazırladığını, daha sonra bu yetkinin belediyelerden alınarak Şehir Planlama Dairesi’ne verildiğini kaydetti.

Sadıkoğlu, “Yetkili kişiler Lefkoşa’dan gelir bu bölgeyi planlamaya çalışır. Bu bölgeye hizmet verecek olan, suyu getirecek olan benim. İmar Planı Lefkoşa’dan yapılır. Bizim önerilerimizin en fazla yüzde 30’u plana dahil edilir” dedi.

Gazimağusa Yeniboğaziçi ve İskele’nin emirname ve imar planı olarak birlikte ele alınmasının doğru bir yaklaşım olmadığını vurgulayan Sadıkoğlu, her bölgenin sorunları ve lokasyonlarının farklı olduğuna dikkat çekti.

- İskele Halk Plajı kapatıldı mı?

İskele Halk Plajı’nın kapatıldığı ve özele devredildiğiyle ilgili eleştirilere yanıt veren Sadıkoğlu şöyle devam etti:

“İskele Halk Plajı kapatılmadı. Bir şeyi ayırt edelim. Plaj başka bir olaydır; plaj deniz kenarı, kumsalın şezlongların olduğu alan. Plajın yan tarafındaki yıllardır atıl durumda olan karkas bina belediyemize aitti. Hala daha belediyemize aittir. Bu bina yap-işlet devret modeliyle 12 yıllığına ihaleye çıktı. Orada, belediyemizin ciddi anlamda gelirleri oluştu. Cironun karınının yüzde 17’sini alıyoruz.”

- “Sahilde otelin yapılmasına izin vermeyeceğiz”

“Survior Parkı” diye bilinen sahil kenarında, özel teşebbüs tarafından otel yapımı girişimleri hakkındaki soruyu da yanıtlayan Sadıkoğlu, süreci anlattı.

Sadıkoğlu, bir firmanın sahildeki eşdeğer koçanlı araziyi Şehir Planlama Dairesi’nin “otel yapabilir” onayını da alarak satın aldığını, firmanın otel yapmıyla ilgili tüm daire görüşlerini eksiksiz tamamladığını buna rağmen İskele Belediyesi olarak otel inşaatı izni vermediklerini söyledi.

Sadıkoğlu, “Kamuoyu vicdanı oraya otel yapmını istemez, süreç durdu, İskele Belediyesi tarafından yapımına izin verilmiyor” dedi.

- İskele Gençlik Merkezi konusu...

Müteahhitle mahkemelik olan ve yapımı uzunca süre duran İskele Gençlik Merkezi ile ilgili yargı sürecinin tamamlandığını kaydeden Sadıkoğlu, 2023 bütçesinin içinde yapımının tamamlanmasının da yer aldığını, bu yıl içerisinde hizmete açmayı planaldıklarını kaydetti.

Sadıkoğlu röportajın sonunda vatandaşlara, bu seçim döneminde de kendisine verdikleri destekten ötürü teşekkür etti. Sadıkoğlu, “ Hizmetlerde elimizden gelenin fazlasını imkanlar elverdiğince yapmaya çalışacağız. Güvendiler, güvenlerini boşa çıkarmayacağız” dedi.