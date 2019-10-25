Sadıkoğlu: “Erken teşhis hayat kurtarır”

İskele Belediyesi Sağlık Birimi, ekim ayı meme kanseri farkındalık etkinlikleri kapsamında cuma pazarında stant açtı.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele Şubesi gönüllüleriyle birlikte açılan stantta Sağlık Birimi hemşireleri meme kanseri farkındalık ayı kapsamında hazırlanan bilgilendirici broşürleri halka dağıttı, meme kanseri konusunda halkı bilgilendirdi.

İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün 9-16 saatleri arasında kurulan ve ücretsiz vital ölçümü de yapılan standı İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da ziyaret etti. Sağlık Birimi Sorumlusu Berna Bal’dan etkinlikle ilgili bilgi aldı.

MEME KANSERİ KONUSUNDA HALK BİLGİLENDİRİLDİ

İskele Belediyesi bünyesinde yaklaşık 4yıldır hizmet veren Sağlık Birimi, halkı bilinçlendirmeye devam ediyor.

Sağlık Birimi bir kez daha İskele Ecevit Meydanı’na kurulan Cuma Pazarı’nda stant kurdu. 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla Sağlık Birimi’nin Cuma Pazarı’nda kurduğu standa halk yoğun ilgi gösterdi.

SADIKOĞLU: “ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR”

İskele Belediyesi Sağlık Birimi tarafından Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Cuma Pazarı’nda kurulan standı ziyaret eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Sağlık Birimi Sorumlusu Berna Bal’dan etkinlikle ilgili bilgi aldı.

Başkan Sadıkoğlu buradaki konuşmasında, Sağlık Birimi’nin kurulduğu günden bu yana önemli farkındalıklar yarattığına dikkat çekti.

Yaklaşık 4 yıldır, İskele Belediyesi Sağlık Birimi’nin, İskele ve köylerinde yaşayan insanlara hizmeti evlerine kadar götürdüğünü de hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, bugünkü etkinliğin amacının da farkındalık yaratmak olduğunu ifade etti.

“Çünkü bu rahatsızlıkta en önemli şey erken erken teşhistir. Erken teşhis demek bu yakalanılan rahatsızlığın sürecinin daha kısa bir sürede, belki de ilk müdahalede ortadan kaldırılmasıdır” diyen Başkan Sadıkoğlu, belediye olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini ve bu bilinçle hareket ettiklerini vurguladı.

Başkan Hasan Sadıkoğlu, ziyaret ettiği stantta tansiyonunu ve şekerini de ölçtürdü.

ÜCRETSİZ ÖLÇÜM YAPILDI

Standı ziyaret eden vatandaşlara ücretsiz vital bulgu( tansiyon, şeker) ölçümü yapan Sağlık Birimi, yine standı ziyaret eden vatandaşlara meme kanseri konusunda bilinçlendirici broşürler dağıttı.