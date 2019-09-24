Sadıkoğlu, İmar Planı ile ilgili konuştu

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, BRT’de yayınlanan Sabah Haber Programı’na konuk oldu. Sadıkoğlu, programda 31 Aralık 2019’da yürürlüğe girmesi beklenen İskele-Yeniboğaziçi-Gazimağusa İmar Planı ile ilgili konuştu. Emirnamenin adı bile hoş değil diyen Başkan Sadıkoğlu, İskele’nin sakin ve huzurlu ortamının bozulmasına karşı olduklarını, yasakçı ve kapatma zihniyetinin aksine adaletli ve doğru bir imar planına her zaman destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

BAŞKAN SADIKOĞLU ‘İMAR PLANI’YLA İLGİLİ KONUŞTU

Sadıkoğlu konuşmasının devamında şunlara yer verdi: “31 Aralık’a kadar olan sürede emirname süreci içerisindeyiz. İmar planı çalışmaları geçtiğimiz yıl başlamıştı. İskele Belediyesi olarak İmar Planına en iyi şekilde hazırlandık. Özellikle kurmuş olduğumuz ekiple. Biz yapmış olduğumuz hazırlıkları ve öngörülerimizi şehir planlama dairesine iletiyoruz. Onlarla birlikte haritayı planlama çabası içerisindeyiz. Ancak yaşadığımız en büyük sıkıntı özellikle biz halkın içinde ve bölgemize hakim olduğumuz için bölgemizin arazilerini, her yerini adım adım biliyoruz. Gelişimin nasıl olacağı konusunda da öngörülerimiz var. Vatandaşlar da öngörülerini bizlerle paylaşabiliyor. Geçtiğimiz hafta son gündü. Biz de imar planıyla ilgili görüşlerimizi yazılı olarak beyan ettik. Onlar da bize Aralık ayına kadar olan süre içinde sürekli fikir alışverişinde bulunabileceğimizi söylediler. Biz soyut adımlar istiyoruz. Yasakçı zihniyetle, kapatalım zihniyetiyle bir yere varamayacağımızın bilincindeyiz. Genel anlamda çok yüksek katlı binaların hemen bitişiğinin imara kapandığını gördük. Ama önceliğimiz yeşilin ve halkın sosyalleşebileceği alanları korumaktır. İmar planında arsa parselasyonunda yeşil alanların yüzde 20, yüzde 30 bırakılması konusunda da ısrarcıyız. Vatandaşlarımız da doğal olarak kaygı içerisinde. Çok değerli olan araziler maalesef bu imar planı sonucunda değersizleşecek. İskelemiz huzurlu bir ortam. Sakin ve sessizdir. Onun bozulmamasını istiyorlar. Emirnamenin adı bile hoş değil. Biz imar planına karşı değiliz. Ama doğru ve adaletli bir imar planına destek vermeye hazırız.”



