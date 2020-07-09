Sadıkoğlu: "İskele'nin haklı mücadelesi sonuç verdi"

İskele Türk Maarif Koleji binası inşaatının yapımına başlanıyor.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, yıllardır Bekirpaşa Lisesi içerisinde eğitim veren İskele Türk Maarif Koleji, bundan böyle kendi binasında eğitim verecek. Vakıflar İdaresi’nin katkılarıyla yapımına başlanacak kolej binasının Şubat 2021’de açılması hedefleniyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile binanın yapımı için çıkılan ihaleyi kazanan firmanın dün protokole imza attığı kaydedilen açıklamada binanın 2021 yılı Şubat ayında eğitime açılmasının beklendiği dile getirildi.

KOLEJ BİNASININ PROJE ÇİZİMLERİNİ İSKELE BELEDİYESİ KARŞILADI

Öte yandan açıklamaya göre, kısa bir süre sonra yapımına başlanacak İskele Türk Maarif Koleji binasının proje çizimleri ve bu çizimlerim ücreti İskele Belediyesi tarafından karşılandı. 21 Nisan 2018 tarihli İskele Belediye Meclisi toplantısında oybirliği ile alınan karar doğrultusunda söz konusu binanın Mimari ve Stratejik Proje çizimi, alanında uzman mimarlar tarafından tamamlanarak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na hibe edilmişti.

SADIKOĞLU: “İSKELE’NİN HAKLI MÜCADELESİ SONUÇ VERDİ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da dün imzaları atılan İskele Türk Maarif Koleji Binasına ilişkin bir açıklama yaptı. “İskele halkına hayırlı olsun” diyerek sözlerine başlayan Başkan Sadıkoğlu, Kolej Binası’nın İskele’ye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Sadıkoğlu, açıklamasının devamında ise şunlara yer verdi:

“Göreve geldiğimiz 2014 yılı Haziran ayından bu yana, ilçe olmasına rağmen birçok eksiği bulunan İskele’nin eksiklerini gidermek için, eski ve yeni dönem Meclis Üyesi arkadaşlarım, belediye personelim, var gücümüzle çalıştık çalışmaya da devam ediyoruz. Eksiklerimiz arasında ilk sırada olmasına rağmen bu zamana kadar halledilemeyen İskele Türk Maarif Koleji Binasının İskele’ye kazandırılması için verilen mücadele gün gibi ortada. Bu mücadele için aynı yola baş koyan İskele Belediyesi, İskele Bekirpaşa Lisesi, Okul Yönetimi, Öğretmenleri ve Okul Aile Birliği nihayet mücadelesinin karşılığını aldı ve İskele’ye o çok özlediği Kolej Binası’nın yapılması için ilk adımların atılmasına vesile oldu. İskele Belediyesi olarak bizler de elimizi taşın altına koyduk. Okul Binasının proje çizimlerini 2018 yılında alanında uzman mimarlar tarafından tamamladık”