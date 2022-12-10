Sadıkoğlu: “İskele, sağlık turizmi alanında destinasyon olacak”

İskele Belediye Başkan ve UBP başkan adayı Hasan Sadıkoğlu, bölgenin yeni dönemde sağlık turizmi alanında bir destinasyon konumuna gelmesi için çalışacaklarını vurguladı

İskele Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) İskele Belediye Başkan adayı Hasan Sadıkoğlu, yeni döneme ilişkin değerlendirmede bulundu.

İskele’nin her geçen gün büyüyüp geliştiğini söyleyen Sadıkoğlu, “Bölgemiz için çalışmaya devam ediyoruz. Yeni dönemde bölgemizi geliştirmek için yeni projeler hazırladık” dedi.

Sağlık konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını anımsatan Başkan Sadıkoğlu, bölgenin bir sağlık turizmi destinasyonu olmasını hedeflediklerini kaydetti.

İskele Belediyesi Sağlık Birimi’nin faaliyetleri hakkında bilgiler paylaşan Sadıkoğlu, pandemi süresince Sağlık Birimi bünyesindeki hemşirelerin ücretsiz olarak toplam 85 bini aşkın antijen testi yaparak, vatandaşlara hizmet verdiğini belirtti.

Sadıkoğlu, İskele Belediyesi Sağlık Birimi’nin 65 yaş ve üzeri kayıtlı 820 vatandaşı her yıl 12 kez ziyaret ettiğini, vatandaşlara kuaför hizmeti de götürdüğünü ifade etti.

Mevcut sağlık hizmetlerine ek olarak ise İskele bölgesinin Sağlık Turizmi için bir hedef destinasyon olarak geliştirilmesi adına yatırımların ve planların devam ettiğine işaret eden Sadıkoğlu, “Yeni dönemde ‘Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Turizmi Projesi’ni hayata geçirip bölgemizin gelişmesini hedefliyoruz” dedi.