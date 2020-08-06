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Sadıkoğlu, Kaymakam Toroslu'ya nezaket ziyaretinde bulundu

Sadıkoğlu, Kaymakam Toroslu'ya nezaket ziyaretinde bulundu
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İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu’yu ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti ve başarı dileklerini sundu. 
Belediyeden verilen bilgiye göre, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi ile İskele Kaymakamlığı’nın arasında var olan işbirliğinin artarak devam edeceğine olan inancının tam olduğunu söyledi.  

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