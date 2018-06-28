SADIKOĞLU MAZBATASINI ALDI

Yerel Seçimlerde yeniden İskele Belediye Başkanlığına seçilen Hasan Sadıkoğlu ve İskele Belediyesi Meclis Üyesi seçilenler mazbatalarını aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İskele Kaza Mahkemesi Başkanlığı’nda dün düzenlenen törende Sadıkoğlu’na mazbatası İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan tarafından verildi.

İSKELE BELEDİYE MECLİSİ SEÇİMDEN SONRAKİ İLK TOPLANTISINI YAPTI

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu başkanlığında toplanan Belediye Meclisi, seçim sonrası ilk toplantısını tanışma ve 50. Geleneksel İskele Festivali ile ilgili bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla gerçekleştirdi.

Hasan Sadıkoğlu başkanlığındaki İskele Belediye Meclisi Huriye Kaşer (UBP), İsmail Osum (UBP), İldeniz Elbasan (UBP), Eray Göksan (UBP), Çağlar Karadağ (UBP), Çağan Coşkuner (CTP), Halil Dericioğlu (CTP), Sefa Kurukafa (YDP), Hanife Demir (HP) ve İsmail Osum’dan (TDP) oluşuyor.