Sadıkoğlu, mesaj yayınladı

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölümünün 8. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Mesajında Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Denktaş’ı rahmet, minnet ve şükranla anan Başkan Sadıkoğlu, Denktaş’ın liderliğinin yollarını aydınlatmaya devam ettiğini belirtti.

Başkan Sadıkoğlu mesajında şunlara yer verdi:

“Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş, Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve hürriyet davasını, Anavatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde dirayet ve özveriyle savundu. Bu sebeptendir ki; Kıbrıs davasının yılmaz savunucusu, mücahit, lider, devlet adamı olan Denktaş, tüm dünyada takdir edilen liderlik ve devlet adamlığı vasıflarıyla tarihteki müstesna yerini her zaman muhafaza etmiş, etmeye de devam edecektir. Liderliği dün olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatacaktır. Bu vesileyle, yeri asla doldurulamayacak büyük insan Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı aramızdan ayrılışının yıldönümünde saygı, şükran ve minnetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum…”