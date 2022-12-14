Sadıkoğlu'na MÜSİAD'tan destek...

Sadıkoğlu'na MÜSİAD'tan destek...
banner94
banner90


Lefkoşa Bağımsız Belediye Başkan Adayı Okyay Sadıkoğlu ve beraberindeki heyet dün KKTC  Müstakil Sanayici ve işadamları Derneği'ni (MÜSİAD) ziyaret ederek Dernek Başkanı Ramazan Gündoğdu ve yönetim kurulu ile temaslarda bulundu.

Sadıkoğlu görüşmede projelerini anlatarak kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Sadıkoğlu, MÜSİAD'ın dünya genelinde 120 şubede faaliyette olan büyük bir ekonomik güç olduğunu belirterek, kendisinin de kurucu başkan olduğu dernegin çalışmalarını yakından takip ettigini söyledi.

banner91

MÜSİAD KKTC Baskanı Ramazan Gündoğdu ise Sadıkoğluna "kurucu baskan olarak dernege  hosgeldiniz" diyerek , adaylığının Lefkoşa için hayırlı olmasını diledi.

"Projeleri taktir topladı"

Sadıkoğlu, MÜSİAD'da Fuar merkezi ve Milli markalar projesi ile ilgili de bilgi paylaşımında bulundu. Proje çalışması MÜSİAD'tan büyük takdir topladı.
Ziyarette sürdürülebilir bir şehir için yürütülmesi gereken çalışmalarla ilgili de fikir alış verişinde bulunan Sadıkoğlu, ilgili paydaşlarla her zaman iletişim içerisinde olacağının sözünü verdi.

banner79
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ekrem İmamoğlu için hapis cezası ve siyasi yasak...
Ekrem İmamoğlu için hapis cezası ve siyasi yasak...
  1. Türkiye
﻿