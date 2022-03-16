Sadıkoğlu'ndan iddialara yanıt

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, son günlerde İskele Halk Plajı’yla ilgili ortaya atılan iddiaları “spekülatif, halkı aldatmaya yönelik, samimiyetten ve gerçeklerden uzak, yaklaşan yerel seçimler nedeniyle siyasi gayelerle yapılan talihsiz açıklamalar” olarak nitelendirdi.

“İskele Halk Plajı’nda ihaleye çıkılan sadece oradaki çok amaçlı salondur. Sahillerimiz değildir” diyen Sadıkoğlu, plajda halka sunulan hizmetlerin belediye tarafından verilmeye ve denetlenmeye devam edeceğini belirtti.

Sadıkoğlu yaptığı yazılı açıklamada, İskele Halk Plajı’nda, “Sahil Düzenleme ve Rekreasyon Projesi Çok Amaçlı Salon Binası ve Çevre Düzenleme İşleri Yapımı Projesi”nin 5 Ekim 2021’de, belediye meclis üyelerinin de onayıyla halka daha çağdaş ve kaliteli hizmet amacıyla şeffaf bir şekilde ihaleye çıkıldığını ve ilgili firmaya verildiğini kaydetti.

“BAĞCIYI DÖVENLERLE KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOKTUR”

Göreve geldiği günden beri hizmet odaklı çalıştığını ve hep bu doğrultuda hareket ettiğini kaydeden Sadıkoğlu, “Amacımız iş yapmaktır, hizmet sunmaktır, bağcıyı dövenlerle kaybedecek vaktimiz yoktur. Dünya anbean değişmekte ve gelişmektedir. Bizim bu değişimin ve gelişimin dışında kalmamız söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

Hasan Sadıkoğlu, çağın getirdiği değişim ve gelişimlerle, projelerini de geliştirerek, daha çağdaş hizmet verebilmek için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

“Kamu menfaati olmazsa olmazımızdır, yaptığımız tüm işlerde kamu menfaati ve kamu vicdanını ön planda tuttuk” diyen İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, bunun en büyük ispatının devlet ve özel mülkiyetten belediyeye kazandırdıkları taşınmazlar olduğunu kaydetti.

Öncelikle köylerde kullanılmaz durumdaki ilkokulları, Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde kamuya kazandırdıklarını ifade eden Sadıkoğlu, diğer taşınmazları şöyle sıraladı:

“Ardahan’da Ardahan Muhtarlığı, Köy Kadın Kursu binası, Ergazi’de Çok Amaçlı Salon, Turnalar’da Çok Amaçlı Salon ve Çocuk Parkı, Boğaztepe’de Çok Amaçlı Salon ve Çocuk Parkı, Ötüken’de Özel Eğitim Merkezi, kaymakamlığımız ile iş birliği içerisinde Kalecik Sahil Projesi, Sarcon Villaları Bölgesi Sahil Düzenleme ve Rekreasyonu, Boğaztepe’de Hali Arazi ve Çocuk Parkı düzenlemesi, Onur Camping olarak bilinen bölgede Sahil Düzenleme ve Rekreasyon Projesi, Boğaz Kıyı Şeridi Yeşil Alan düzenlemesi, İskele Belediyesi Piknik Alanı.”

Sadıkoğlu, Boğaz’ın incisi konumunda olan ve yıllardır atıl durumda bulunan eşli Sea View Hotel’i de, belediye bünyesine kattıklarını belirtti.

Hasan Sadıkoğlu, atış poligonu, köpek barınağı, kültür evi ve oto park alanı ile devam eden kapalı pazar yeri ve terminal alanı projesini de bu taşınmazlara örnek gösterdi.

“İHALEYE ÇIKILAN ÇOK AMAÇLI SALONDUR, SAHİLLERİMİZ DEĞİL”

“İskele Halk Plajı’nda ihaleye çıkılan sadece oradaki çok amaçlı salondur. Sahillerimiz değildir” diyen İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, halkın plaja girişinin her noktadan engelsiz ve ücretsiz bir şekilde sağlanmaya devam edeceğini kaydetti.

Plajda halka sunulan hizmetlerin belediye tarafından verilmeye ve denetlenmeye devam edeceğini ifade eden Sadıkoğlu, “İskele Halk Plajı halkındır ve halkın kalmaya devam edecektir” vurgusu yaptı.