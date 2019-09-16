Sadıkoğlu'ndan okul ziyareti

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yeni eğitim yılının ilk gününde İskele Şehit İlker Karter İlkokulu’nu ziyaret etti, burada çocukların heyecanına ve mutluluğuna ortak oldu.

Öğretmenliğini Nilgün Erbulak’ın yaptığı 4 Yeşil sınıfında miniklerle bir araya gelen Sadıkoğlu sohbet ederek, yeni eğitim öğretim yılının tüm çocuklara, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diledi, başarılı bir eğitim yılı olmasını temenni etti.

İSKELE BELEDİYESİ’NİN OKULLARA DESTEĞİ SÜRÜYOR

Öte yandan, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, İskele Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan okullara, yeni dönemde katkılarının süreceğini söyledi. “Elimizden geldiği sürece eğitim kurumlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diyen Sadıkoğlu, “Genç nesillerin kaliteli ve uygun ortamda eğitim görmeleri önceliğimizdir” ifadelerini kullandı.