Sadıkoğlu'nu anma töreni... Cumhurbaşkanı Tatar: “Kıbrıs Türk halkı, onu her zaman hizmetleriyle hatırlayacaktır”...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurucularından Hacı İsmail Sadıkoğlu’nun 27. ölüm yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa Kabristanı’nda düzenlenen anma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, törende yaptığı konuşmada, Hacı İsmail Sadıkoğlu’nun mücahitlik yapmış, Türk Mukavemet Teşkilatı ve Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde etkin katkıları olan, ülkemizin sivil toplum hayatına, girişimciliği ve insan sevgisiyle yön vermiş ve milliyetçi bir insan olduğunu vurguladı.

“Bu topraklarda hür ve bağımsız bir şekilde onurumuzla yaşıyorsak bütün bunları, İsmail Sadıkoğlu gibi vatanseverlere borçluyuz. Böyle önemli isimlerin anılması, yapılan hizmetlerin unutulmaması ve nereden nereye geldiğimizi her vesileyle genç nesile aktarabilmemiz, hepimizin görevidir.

Davamız devam ediyor. Davamız bitmedi. Bütün batı dünyası hâlâ bizi Kıbrıs’ta federal bir çatı altında toplamak için zorluyor. Fakat Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki ayrı devletin iş birliğiyle bir antlaşmanın olabileceğini, var gücümüzle haykırmaya devam ediyoruz. Biz, Kıbrıs Türkü’nü Avrupa Birliği içerisinde eritme politikasına karşıyız. Türkiye Cumhuriyeti de siyasetimize tam destek vermektedir."

"Bizim, Türk Devletleri Teşkilatı’na, KKTC adıyla üye olmamız çok önemli bir aşamadır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Hacı İsmail Sadıkoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.