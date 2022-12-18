Sadıkoğlu: "Orman ve Kültür Parkı projesi hayat bulacak"

İskele Belediye Başkanı ve UBP’nin İskele Belediye Başkan adayı Hasan Sadıkoğlu, doğa ile iç içe çağdaş bir kent parkı projesi en öncelikli projeleri arasında yer aldığını belirtti.

İskele Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) İskele Belediye Başkan adayı Hasan Sadıkoğlu, ‘Orman ve Kültür Parkı Projesi’nin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sadıkoğlu, “Halihazırda beledinin kullanımında olan Merit Cyprus Garden ile Arkın Otel arasında sahil bölgesinde bulunan piknik alanının, Orman ve Kültür Parkı projesi ile halkımızın kültürel zenginliklerinin paylaşımını sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Yerel ve ulusal ölçekte kültürel faaliyetlere, spora ve ekolojik olarak doğa ile iç içe çağdaş bir kent parkı projesinin en öncelikli işleri arasında yer aldığını aktaran Sadıkoğlu, projenin detaylarını paylaştı:

“Denize ulaşacak mendirek-iskelesi, bölgedeki endemik bitki ve ağaçlarının sergileneceği ve bilgi verileceği alanlar, yürüyüş parkurları, ağaçlandırılmış korukluk alanlar, doğal göletler ve çevresinde oluşturulacak oturma dinlenme alanları, kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapacak toplanma alanları ve meydanları, yöresel lezzetlerin ve yöresel sanatsal ürünlerin satılacağı kermes alanları ve eski oyunları eğitici ve öğretici çocuk oyun alanları”

“Çünkü İskele’ye değer” diyen Sadıkoğlu, 26 Aralık’ta kaldıkları yerden yola devam edeceklerini vurguladı.