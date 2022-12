İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, seçim gezilerine devam ediyor.

“Sadıkoğlu bu kapsamda dün akşam Kurtuluş, Ergazi, Turnalar ve Yarköy’deydi. Gittiği her yerde büyük ilgi gören Sadıkoğlu, Yarköy’de, Yarköy-Pamukkale Gençlik Spor Kulübü tarafından ‘Başkanımız evinize hoş geldiniz’ pankartıyla karşılandı. ‘Bu seçim değil zafer turudur’ diyen vatandaşlar, Başkan Hasan Sadıkoğlu’nun bu seçimi açık ara kazanacağına inanç belirttiler.

“Bu seçim değil zafer turudur”

İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu’nun devam eden seçim gezilerinde halkın birleştiği ortak nokta, ‘Sadıkoğlu, seçim değil zafer turunda!’ 3 gündür gittiği tüm köylerde güven tazeleyen ve vatandaşların büyük desteğiyle karşılanan Hasan Sadıkoğlu, halktan gördüğü ilgiden dolayı hem mutlu hem de gururlu.

Sadıkoğlu: “Sadece seçim zamanı değil her zaman halkımla iç içeyim”

Vatandaşlarla yalnızca seçim döneminde değil her zaman iç içe olduğunu söyleyen Hasan Sadıkoğlu’nun köy ziyaretleri de bu açıklamasını destekliyor. Lakin her köyde yakın ilgi ve muhabbetle karşılanan Sadıkoğlu, gen-yaşlı, kadın-erkek herkesle birebir sohbet ediyor. 8 yılda İskele Belediyesi’ne bağlı köyler için yaptıklarını anlatan Başkan Sadıkoğlu, icraatlarının yeni dönemde de devam edeceğine vurgu yapıyor. ‘Hizmet Gönül İşidir’ bu yüzden bütün emeklerimiz İskele’ye değer diyen Sadıkoğlu, son gerçekleşen köy ziyaretlerinde de 25 Aralık’ta yapılacak seçimlerde halkın kendisine olan desteğin sandıklara yansıyacağından şüphesi olmadığını söyledi.

“Projlerimiz ayakları yere basan gerçekçi projelerdir”

Ziyaretlerinde yeni döneme dair projeleriyle ilgili bilgiler aktaran Sadıkoğlu, projelerinin her birinin ayakları yere basan gerçekçi projeler olduğuna dikkat çekti. İhtiyaca göre projelerini belirlediklerinin de altını çizen Sadıkoğlu, projelerinin kaynağının nereden sağlanacağının da belli olduğunu belirtti. Her zaman vatandaşların yanında olmayı başardıklarını da kaydeden Sadıkoğlu ‘bizim için toplumda yaşayan her bireyin ayrı ayrı değeri var” dedi.

Sadıkoğlu ve ekibinin ilk durağı kurtuluş oldu

İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu ve beraberindeki Meclis Üyesi adaylarının dün akşamki ilk durağı Kurtuluş Köyü oldu. Kendisi için İskele Belediyesi’ne bağlı her bir köyün çok değerli olduğunu ifade eden Başkan Sadıkoğlu, Kurtuluş Köyü’nde kendisine göstermiş oldukları sevgi, ilgi ve güvenden dolayı teşekkür etti.

Ergazi’de de Sadıkoğlu’na yoğun ilgi

Ülke siyasetine çok önemli isimler kazandıran, en önemli kararlara imza atan başarılı siyasilerin çıktığı Ergazi Köyü’nde de Başkan Sadıkoğlu 7’den 70’e herkesin ilgisiyle karşılandı. Ergazi halkı Başkan Sadıkoğlu ve Meclis Üyesi adaylarının etrafında kenetlendi.

Turnalar’da da halk ‘Sadıkoğlu’ dedi

Kırsal Köy Etkinliğini başlatarak, köye dair farkındalık yaratmayı başaran İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu’nun üçüncü durağı ise Turnalar Köyü oldu. Kıbrıs Kültürüne ait değerleri, diğer kültürlerle perçinlemeyi başaran Turnalar Köyü’nde yoğun bir kalabalık tarafından karşılanan Sadıkoğlu için burada da Zafer Ateşi yakıldı. Sadıkoğlu’nu deyim yerindeyse bağrına basan halk kararını Sadıkoğlu’ndan yana verdi.

“Başkanımız evinize hoş geldiniz”

İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, dün akşam (14 Aralık) gerçekleştirdiği köy ziyaretlerini ise yağan yağmura rağmen kalabalığın her dakika arttığı Yarköy’de tamamladı. Sadıkoğlu, Yarköy-Pamukkale Gençlik Spor Kulübü tarafından ‘Başkanımız evinize hoş geldiniz’ pankartıyla karşılandı.