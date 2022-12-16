Sadıkoğlu Sınırüstü, Aygün, Kuzucuk ve Ötüken köylerini ziyaret etti

25 Aralık’ta gerçekleşecek Yerel Seçimler öncesi gittiği her köyde coşkuyla karşılanan İskele Belediye Başkanı ve UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu için yakılan Zafer Ateşi, İskele’yi aydınlatmaya devam ediyor. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır diyerek halkla kucaklaşmaya, yeni dönemde yapacaklarını, yine halkın da talepleriyle harmanlayan Başkan Sadıkoğlu, dün akşam Sınırüstü, Aygün, Kuzucuk ve Ötüken köylerindeydi.

-Hasan Sadıkoğlu, emin adımlarla, 26 aralık sabahına yürüyor

İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, kaldığımız yerden ama daha da güçlenerek devam edeceğiz dediği 26 Aralık sabahına, emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Boğaziçi Köyü’nde ilki ateşlenen Zafer Ateşi ise tüm köylere yayılıyor. Halkın yoğun katılımıyla gerçekleşen köy ziyaretlerinde, birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Sadıkoğlu, seçimlerden önce olduğu gibi 26 Aralık’tan itibaren de herkesi kucaklamaya, kimseyi ayrıştırmadan devam edeceğine dikkat çekiyor.

-Sadıkoğlu: “Sevdamız, gayemiz, yüreğimiz, hepimiz aynı”

Hizmetimiz gönülden, sevdamız yürekten sözüyle İskele’ye olan sevdasını her fırsatta dile getiren, doğduğum büyüdüğüm bu topraklara kök salmak için, İskele ve köylerine değer katmak için emek vermeye devam edeceğim diyen İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, İskele ve köylerinde yaşayan herkesin aslında sevdasının da gayesinin de yüreğinin de aynı olduğunu belirtti.

-Sınırüstü, Aygün, Kuzucuk ve Ötüken’de de halk tercihini yaptı

İskele ve köyleriyle ilgili yeni dönem projelerini anlatmaya, halkın görüş ve önerilerinin yanı sıra sorunlarını da dinleyen İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu dün akşam ziyaret ettiği Sınırüstü, Aygün, Kuzucuk ve Ötüken’de de coşkuyla karşılandı. Kendisine gösterilen ilgi verilen destekten dolayı onur ve gurur duyduğunu ifade eden Başkan Sadıkoğlu, gösterilen güvene layık olmak, emanet edilen ve şahsı için kutsal olan görevi, alnının akıyla devam ettireceğini belirtti.