Sadıkoğlu: "Tarih önünde hesap verecekler"

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Bağımsız Belediye Başkan Adayı Okyay Sadıkoğlu, ülkede bazı kesimler tarafından Türk Mukamevet Teşkilatı aleyhinde söylenen sözlere tepki gösterdi.

Sadıkoğlu, Rum Meclisi’nin “EOKA B lideri Grivas, vatandan gelen herhangi bir onura layık olmayan biridir" şeklinde aldığı kararın KKTC’de TMT liderleri için de üretilmesi gerektiğini iddia eden bazı kesimlere yönelik olarak yargının harekete geçmesini istedi.

TMT Türk Mukavemet Teşkilatına ahlaksızca saldıranları şiddetle protesto ettiğini ifade eden Sadıkoğlu, “Kıbrıs’ta varlık sebebimiz, savunma ve direniş örgütümüz efsanevi Türk Mukavemet Teşkilatına ağır ithamlar yapan bu kendini bilmezler elbette tarih önünde hesap verecektir” dedi.

Sadıkoğlu, konuyu KKTC yargısının da mercek altına alması gerektiğini vurgulayarak “Gereken yapılması lazımdır” diye konuştu.



Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk Halkının onurlu varoluş mücadelesinin devam edeceğini ve bu davanın yılmaz savunucusu olmaya devam edeceklerini vurguladı.Öte yandan Okyay Sadıkoğlu ve eşi Gülnur Sadıkoğlu, Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği) tarafından Halkbank sponsorluğunda hazırlanan Sadiye Destur Belgesel gösterimine katıldı.Lefkoşa AKM’de yapılan gösterime, Lefkoşa Türk Belediyesi başkan adaylarından sadece Okyay Sadıkoğlu’nun katılması dikkat çekti.Sadıkoğlu söz konusu etkinlikle ilgili “Değerlerimize sahip çıkmalıyız” dedi.