Sadrazamköy’de 15 Eylül’e kadar askeri tatbikat yapılacak

Sadrazamköy’de 15 Eylül’e kadar askeri tatbikat yapılacak
banner94
banner90

Sadrazamköy’deki tatbikat alanında başlayan atışlı tatbikat, 15 Eylül’e kadar sürecek.

Girne Kaymakamlığından yapılan duyuruda, 15 Eylül’e kadar söz konusu bölgeye herhangi bir nedenle girilmesinin yasak olduğu uyarısı yapıldı.

banner91
Tatbikat alanı şöyle açıklandı:

“Kuzeyde Anten Deniz Feneri ile tatil köyüne kadar olan sahil boyu ve denizde 10 kilometrelik alan;

güneyde Sadrazamköy ile batı uzanımı hattının denize kadar uzanan yolun kuzeyi arasında kalan bölge;

batıda Koruçam Burnu sahil yolu; doğuda da Sadrazamköy batısındaki asfalt yol ile tatil köyü arasındaki yolun batı hattında kalan bölge.”

banner79
YORUM EKLE
Gönder
banner83
SIRADAKİ HABER
Merkez Bankası Başkanı Erkan: Yol haritamızı...
Merkez Bankası Başkanı Erkan: Yol haritamızı...
  1. Türkiye
﻿