Sadrazamköy’de bir sitedeki dört villada hırsızlık yapıldı.
Polisin, 16 Haziran ile 5 Temmuz tarihleri arasında meydana geldiğini belirttiği olaylarda Güzel Sokak’taki sitedeki dört villaya giren hırsız veya hırsızlar, birçok eşyayı çaldı.
Ev eşyaları yanında çalınanlar arasında TV, radyo-teyp çalar, küçük mutfak aletleri, ütü gibi elektronik eşyalar da bulunduğu kaydedildi.
Polisin hırsızlık olayını aydınlatmak için soruşturması sürüyor.
Sadrazamköy’de 4 villada hırsızlık
Sadrazamköy’de bir sitedeki dört villada hırsızlık yapıldı.
YORUM EKLE