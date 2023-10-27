Safiye Çağansel, Brezilya’da düzenlenen 22. Ulusal Eczacılık Kongresine katıldı

Dünya Eczacılık Federasyonu (FIP) genç Başkanı Kıbrıslı Türk Safiye Çağansel, Brezilya’nın Sao Paulo kentinde, Brezilya Sağlık Bakanlığına bağlı olan Eczacılık Konseyi özel daveti üzerine 4 binden fazla eczacının katılımıyla gerçekleşen 22. Ulusal Eczacılık Kongresine katıldı.
Safiye Çağansel, Eylül ayı içerisinde de Avustralya’nın Brisbane kentinde genç eczacılara eğitim vermiş ve 81. Dünya Eczacılık kongresinde ülkemizi temsil etmişti.
Çağansel, davet üzerine önümüzdeki günlerde Tayvan’da gerçekleştirilecek Asya Eczacılık Kongresi ve Portekiz’deki Genç Eczacılar Kongresinde açılış konuşmaları ve sunumlar gerçekleştirecek.