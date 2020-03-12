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Sağ şeride geçti karşıdan gelenle çarpıştı

Sağ şeride geçti karşıdan gelenle çarpıştı
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Bu sabah saat 05.00 sırlarında Girne-Güzelyurt anayolunun 24-25. kilometreleri arasında Geçitköy içerisinde Girne istikametine doğru seyreden Yeşilyurt’da sakin Mustafa KERİMOĞLU, (E-33) yönetimindeki FY 570 plakalı salon araç ile dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçip karşı istikametten gelen Güzelyurt istikametine doğru seyreden Lefke’de sakin Onur Alp DEMİRAY (E-22) yönetimindeki DZ 304 plakalı aracın ön kısmına aracının ön kısmı ile çarptıktan sonra bir trafik çarpışması meydana gelmiştir.

Olay sonucu hafif yaralanan FY 570 plakalı araç sürücüsü Mustafa KERİMOĞLU kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinden sonra müşahede altına alındı.

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