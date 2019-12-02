Hava sıcaklığının hafta boyunca 18 - 21 derece dolaylarında seyretmesi ve perşembe günü de sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bölge, 3 – 9 Aralık tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca bulutlu; perşembe günü parçalı bulutlu, öğleye kadar yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle İç kesimler ve sahillerde 18 - 21 dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.