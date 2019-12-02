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Sağanak bekleniyor

Sağanak bekleniyor
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Hava sıcaklığının hafta boyunca 18 - 21 derece dolaylarında seyretmesi ve perşembe günü de sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bölge, 3 – 9 Aralık tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava hafta boyunca bulutlu; perşembe günü parçalı bulutlu, öğleye kadar yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle İç kesimler ve sahillerde 18 - 21 dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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