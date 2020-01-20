Sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-3 derece altında seyredeceğini, bazı bölgelerde sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgiye göre KKTC genelinin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 3 derece altında seyrederek kıyı kesimlerde 10-13 derece, iç kesimlerde ise 13-14 derece dolaylarında olması bekleniyor.

Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.