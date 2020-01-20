banner22

Sağanak bekleniyor

Sağanak bekleniyor
banner32

Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-3 derece altında seyredeceğini, bazı bölgelerde sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgiye göre KKTC genelinin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 3 derece altında seyrederek kıyı kesimlerde 10-13 derece, iç kesimlerde ise 13-14 derece dolaylarında olması bekleniyor.

Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Serdar Denktaş: “Ne adayım ne değilim, adaylarla...
Serdar Denktaş: “Ne adayım ne değilim, adaylarla...
  1. Kıbrıs

banner24

﻿