banner22

Sağanak geliyor

Sağanak geliyor
banner32

KKTC’de yarın ve Perşembe günü sağanak yağmur bekleniyor. 
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre,  alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava  kütlesinin etkisi altında kalması beklenen ülkede diğer günler parçalı ve az bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısında İç kesimler ve sahillerde 11 – 14 ºC ,  ikinci yarısında ise 15 – 18 ºC dolaylarında seyredecek.
Rüzgar  genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, Salı ve Çarşamba günleri kuvvetli  yer yer fırtına şeklinde esecek.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Pasaportlar teslim edildi
Pasaportlar teslim edildi
  1. Kıbrıs

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿