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Sağanak geliyor

Sağanak geliyor
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Meteoroloji Dairesi,   KKTC’nin önümüzdeki bir hafta boyunca alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalamasının beklendiğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, 07 – 13 Nisan arasında bölgenin parçalı bulutlu, yer yer gökgürültülü sağanak yağmurlu olması öngörülüyor.

Bölgede gün eb gün beklenen hava durumu şu şekilde:

                07 Nisan Salı: : Parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu

                08 Nisan Çarşamba: Parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu

                09 Nisan Perşembe : Parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu

                10 Nisan Cuma: Parçalı bulutlu yer yer sağanak

                11 Nisan Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu

                12 Nisan Pazar: Açık ve az bulutlu

                13 Nisan Pazartesi: Açık ve az bulutlu

Aynı dönemde en yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve Sahillerde 21 – 23 ºC dolaylarında  olacağı, rüzgarıns genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak  esmesi bekleniyor.

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