Sağanak geliyor

Havanın yarın parçalı bulutlu yer yer kısa süreli hafif sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre 23 - 29 Haziran tarihleri arasında hava yarın hariç açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk iki günü iç kesimlerde ve sahillerde 29 – 32, diğer günlerde ise iç kesimlerde 35 – 38 sahillerde ise 31 – 34 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.