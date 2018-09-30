SAĞANAK VE DOLU BİR ANDA BASTIRDI

Sonbahar’ın ilk yağmuru Lefkoşa’da etkili oldu.

Lefkoşa bölgesinde bugün öğle saatlerinde yağan şiddetli yağmur ve dolu su baskınlarına neden oldu.

Dolu yağarken, bazı yerlere düşen yıldırımlar ve gök gürlemelerinin ardından yağmur yaklaşık bir saat sürdü.

Yağmurun hızlı yağması birçok yeri sular altında bıraktı. Yağmurun ani yağması birçok vatandaşı da sokak da etkiledi.