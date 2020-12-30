"Sağlığın, adaletin ve emeğin yılı olsun"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 2020 yılında beklentiler karşılanmasa da, 2021 yılının beklentilerin yerine geldiği, sağlık ve huzur dolu mutlu bir yıl olması temennisinde bulunarak, “2021 sağlığın, eşitliğin, adaletin ve emeğin yılı olsun” dedi.

TDP’den yapılan açıklamaya göre Özyiğit, 2020 yılının toplumun yapısal sorunlarına çözüm üretilemeyen, pandemi nedeniyle başta sağlık ve ekonomi olmak üzere her alanda ciddi olumsuzluklar yaşanmasına neden olan, Kıbrıs Türk halkının genel anlamda daha da fakirleştiği, Cumhurbaşkanlığı seçimleri başta olmak üzere müdahalelerle Kıbrıs Türk halkının iradesi ile ülke demokrasinin ağır yaralar aldığı bir yıl olduğunu savundu.

Özellikle son günlerde yerel vakalar ile temaslıların oldukça arttığını ve “kontrolün kaybedildiğini” belirten Özyiğit, dünyada birçok ülke ve Güney Kıbrıs’ta aşılama başlarken, aşının KKTC’ye geliş tarihinin bile netleşmediğini söyledi.

“YAPISAL SORUNLARA ÇÖZÜM ŞART”

“UBP-HP hükümetinin verdiği sözleri yerine getirmediğini” ileri süren Özyiğit, özellikle pandeminin yarattığı olumsuzluklar nedeniyle, 2020 yılının toplum açısından iyi geçmediğini, “resmi verilere göre toplumun geniş kesimlerinin fakirleştiğini” belirtti.

Pandemi nedeniyle var olan sorunlara yenilerinin eklendiğini, binlerce işyeri kapanırken, on binlerce kişinin işsiz kaldığını söyleyen Özyiğit, ekim ayına kadar görevde olan UBP-HP hükümetinin halkın sorunlarına çare üretemediğini iddia etti.

Özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşların ekonomik anlamda zor günlerden geçtiğini belirten Özyiğit, bin 500 TL ile 2 bin TL’lerin aylarca ödenmediğini ifade etti.

Hükümetin özel sektörü düşünmediğini iddia eden Özyiğit, yeni yılla birlikte özel sektöre yönelik çalışma yapılmasının önemini vurguladı.

“UBP-HP Hükümetinin bozulmasının ardından ise Cumhurbaşkanı Tatar’ın zamanında vekalet vermemesi, UBP kurultayının da müdahalelerle zamanında yapılamaması nedeniyle ülkenin 2 ay hükümetsiz kaldığını” iddia eden Özyiğit, bu sürede de halkın sorunlarının katlanarak arttığını belirtti.

UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin de önceliğinin toplum olmadığını ileri süren Özyiğit, “Yapılan müdahaleleri kabul eden, ancak araştırmaktan kaçan bir anlayışla karşı karşıya kaldık. Gelişmeler maalesef toplum menfaatine değil” iddiasında bulundu.

“EN GERÇEKÇİ, EN MAKUL FEDERASYONDUR”

Mustafa Akıncı’nın 2015 yılında Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte yeniden başlayan müzakerelerin, Crans Montana’da sonuca ulaşamamasının ardından durağan bir sürece girildiğini, ancak geçtiğimiz yılın kasım ayında Berlin’de gerçekleştirilen görüşmede yol haritasının netleştiğini anımsatan Özyiğit, 2021 yılının Şubat ayında gayrı resmi 5’li toplantının yapılacağını kaydetti.

5’li toplantı öncesinde gerek yeni kurulan azınlık hükümeti, gerekse de Cumhurbaşkanı Tatar ile TC’li yetkililerin iki devletli çözümü gündeme getirdiklerini anımsatan Özyiğit, 2 ayrı devletli çözümün bugünkü konjonktür ve görünür gelecekte mümkün olmadığını savundu.

Özyiğit, “Kıbrıs’ta en makul, mümkün ve en gerçekçi çözüm şeklinin federasyon olduğunu” söyledi.

“2021’DEN BEKLENTİLER”

TDP Genel Başkanı Özyiğit, 2021 yılının pandeminin yarattığı olumsuzlukların en aza indiği, sivilleşme ve demokratikleşmenin gerçek anlamda sağlandığı, adaletsiz uygulamaların son bulduğu bir yıl olması temennisinde bulunarak, “2021 yılının tüm sevinçlerin ve üzüntülerin ortak olarak paylaşılacağı bir yıl olmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.