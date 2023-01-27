Sağlık Bakanı Altuğra Akdoğan Sağlık Merkezi'ni ziyaret etti

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra bugün Akdoğan Sağlık Merkezi'ne giderek incelemelerde bulundu.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Altuğra, sağlık merkezlerinin varlığının sosyal devlet anlayışının gerekliliklerinden biri olduğunu belirtti.

Altuğra, ülkemizde 17 Sağlık Merkezinin 1. Basamak sağlık hizmeti vermekte olduğunu kaydetti.

Altuğra, çalışma sistemi çerçevesinde her cuma sağlık merkezlerine ziyaret gerçekleştirdiğini anımsattı.

Bakan Altuğra, Akdoğan Sağlık Merkezi'nin çok geniş bir bölgeye 112 acil, pratisyen hekim hizmeti ve haftada bir kez kadın doğum uzmanın hizmet verdiğini ve kadınların ultrason takipleri ve smear testlerinin yapıldığını belirtti.

Altuğra, haftanın 1 günü çocuk doktoru, haftanın 4 günü de diş hekimi hizmeti verildiğini belirtti.

Haftanın iki günü kan tahlilleri için kan alımı yapıldığını da ilave eden Altuğra, "Akdoğan Sağlık Merkezi'nin geniş hizmet yelpazesi olması bakımından insan kaynağı ve araç, gereç yönünden güçlenmesi yönünde strateji izliyoruz" diyerek, yakın zamanda da çalışmaların kamuoyuyla paylaşılacağını sözlerine ekledi.