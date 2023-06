Sağlık Bakanı Altuğra, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

ağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakanlık açıklamasına göre mesajında babaların zamana yenilmeyen, hiçbir fırtınada devrilmeyen ulu çınarlar gibi olduğunu kaydeden Altuğra, şunları belirtti:

“Hayatı boyunca maddi manevi bütün imkanlarını ailesi için seferber eden fedakar babalarımız, başta çocukları olmak üzere herkes için en büyük ilham kaynağıdır.

Onlar, bizler için zamana yenilmeyen, hiçbir fırtınada devrilmeyen ulu çınarlar gibidir.

Bu nedenle evladını sevgi ve şefkatinden esirgemeyen, ona yaşamlarının her anında ihtiyaç duyacağı yüce değerleri kazandıran babalarımızı, sadece yılda bir gün değil, her an anmalı, saygı ve sevgide kusur etmemeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir yaşam geçirmelerini temenni ediyor, hayatını kaybeden tüm saygıdeğer babaları rahmetle anıyorum."