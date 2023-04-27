Sağlık Bakanı Altuğra, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nin tam donanımlı ekibi ile hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

Merkezin ihtiyaçlarının hayata geçirilen projelerle en kısa sürede tamamlanmaya çalışıldığını kaydeden Bakan Altuğra, bugün merkezdeki hastaları ziyaret etti.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, hastanelere ve sağlık merkezlerine başlattığı ziyaretler çerçevesinde Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi'ne gitti.

Bakan Altuğra, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi Sorumlu Hekim Dr. Cansel Öztekiner ile birlikte odaları gezerek hastalarla sohbet etti. Altuğra, Öztekiner’den merkezin ihtiyaçları hakkında bilgi de aldı.

Bakan Altuğra, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ndeki hastaların ihtiyaçlarını yerinde görmek ve eksiklerini tamamlamak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Altuğra, “Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ndeki hastaların çoğu yatalak ve sayıları da oldukça fazladır. Yatılı ve tıbbi destekle yaşamını devam ettiren Kalkanlı’daki hastaları da bu merkezimize taşıyarak onlara sağlık hizmeti vermeye başladık” dedi.

Sağlık Bakanı Altuğra, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nde yapılan tadilat sonunda 42 yatağa 17 yatak daha eklendiğini söyleyerek, merkezde 30 hasta bakıcının, 10 hemşirenin ve 2 hekimin görev yaptığını, fizik tedavi için de merkeze gelen bir doktorun olduğunu kaydetti.

Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nin tam donanımlı ekibi ile hizmet vermeye devam ettiğini söyleyen Bakan Altuğra, merkeze yürüyemez halde gelip, burada aldığı tedavi sonrası hayatını yürüyerek idame ettirmeye başlayan hastaların da bulunduğunu ve bunun da gurur verici olduğunu belirtti.

Altuğra, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nde yapılacak yeni projelerin de olduğunu anlatarak, bu ihtiyaçları da sırasıyla karşılamaya başladıklarını kaydetti.