Sağlık Bakanı Altuğra, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, bayram dolayısıyla kırgınlıkları, kızgınlıkların bir tarafa bırakılması, birbirimizin kucaklaması, kardeşlik duyguları içinde tüm zorlukları birlikte atlatmak için çalışılması gerektiğini söyledi.

Bakan Altuğra Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Bayramlar insanlar arasında sevgi, saygı ve kardeşliğin pekişmesine, birlik ve beraberliğin güçlenmesine en önemli vesiledir. Köklü geleneklerimizi ve bizleri birbirimize kenetleyen inancımızı sağlamlaştıran bu özel günde, bayramın ülkemiz ve bütün insanlık için huzur ve kardeşliğe vesile olmasını diliyor, Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, tüm vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”