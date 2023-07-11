Sağlık Bakanı Altuğra’nın 11 Temmuz Basın Günü mesajı

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 11 Temmuz Basın Günü nedeniyle yayımladığı mesajda basın camiasının gününü kutladı.
Bakan Altuğra mesajında şunları kaydetti:
İlkelerin gelişiminde önemli bir role sahip olan ve mesleki etik değerler çerçevesinde kamuoyunu aydınlatma ve bilgilendirme görevini üstlenen basın dünyada olduğu gibi KKTC'de de demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birisidir.
Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizde çok sesliliğe ve demokrasiye katkı yapmayı, imkânsızlıklara rağmen halkımızın haklı sesini içte ve dışta duyurmayı, yılmadan başarıyla sürdüren basın camiasının, 11 Temmuz Basın Günü’nü en samimi duygularımla kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.”