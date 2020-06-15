“Sağlık Bakanı beni suçlamıştı, kendisinin araştırması iyi olur”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, hastanedeki tomografi cihazının bozuk olduğunu, bunun için Türkiye’den ekip gelmesini beklerken, PCR testi ihtiyacı duymaksızın Marina inşaatı için ekip gelmesini eleştirdi.

Gürkut sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi’nde ışın tedavisi görmesi gereken kanser hastalarının planlama tomografilerinin çekildiği Bilgisayarlı Tomografi cihazı COVID 19 Pandemisi sürecinde (röntgen bölümüne ait tek bir bilgisayarlı tomografi cihazı olduğu ve ayni anda hem COVID 19 tanılı veya şüpheli hastalara hem de diğer hastalara kullanıldığında oluşabilecek bulaş riski nedeni ile) planlama dışında normal tanısal çekimler için de kullanılmak zorunda kaldığından 3 haftadan uzun bir süredir arızalıdır. Planlamalar arızalı olan tomografi cihazı nedeni ile yapılamadığı için ışın tedavisi gereken kanser hastaları özele sevk edilmekte veya bekletilmektedir. Tomografi cihazının tamiri için Türkiye’den gelmesi gereken teknik ekip karantina uygulaması ve uçuşların başlamaması nedeni ile gelemiyor. Bekliyoruz.

Sayın Sağlık Bakanı Meclis’te yaptığı konuşmada beni araştırmadan, bilmeden tomografi cihazının bozuk olduğunu söylemekle suçlamıştı. Evet tomografi cihazı bozuktur. Kendisinin de araştırması iyi olur.

Diğer taraftan Bakanlar Kurulu özel uçakla karantina uygulaması veya PCR testi ihtiyacı duymaksızın Marina inşaatı için ekip gelmesine izin verebiliyor.

Peki pandemi hastanemiz?

Yatak kapasitemiz?

Test kiti stoğumuz?

Kişisel koruyucu ekipmanımız?

İzolasyon odalarımız?

Organizasyonumuz?

Bakanlar Kurulu böylesi riskli kararlar alıp sağlık alt yapımız binlerce hastaya mükemmel şekilde sağlık hizmeti vermeye hazırmış gibi yapmak yerine HAZIRLIKLARI TAMAMLAMA TELAŞI da gösterse, biz de telaş etmekten kurtulsak iyi olmaz mı?”