Sağlık Bakanı Dinçyürek: Vadili’de haftanın bir günü dahiliye hizmeti verilecek

Sağlık Bakanı Dinçyürek, Vadili Sağlık Ocağı’nda haftanın bir günü dahiliye hizmeti verileceğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Vadili ve Akdoğan’da sağlık ocaklarını ziyaret etti. Dinçyürek, Vadili Sağlık Ocağı’nı ziyaretinde incelemelerde bulundu ve çalışanların beklentilerini dinledi.

Sağlık Bakanı Dinçyürek, burada yaptığı konuşmada, Sağlık Ocağının daha aktif hizmet sunması için harekete geçtiklerini, haftanın bir günü görevlendirilen doktor tarafından dahiliye hizmeti sunulacağını, Sağlık Ocağında bulunan eksikliklerin giderileceğini ve tamirat gereken yerlerin en kısa sürede tamir edileceğini kaydetti.

Ziyareti sırasında bölge halkı ve muhtarıyla da bir araya gelerek sağlık alanında ihtiyaçlar konusunda beklentileri dinleyen Bakan Dinçyürek, Vadili Sağlık Ocağı ziyaretinin ardından Akdoğan Sağlık Ocağı’na da giderek incelemelerde bulundu.

Dinçyürek’e ziyaretinde Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Vesile Erdoğan eşlik etti.