Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, "5 Mayıs Dünya Ebeler Günü" nedeniyle mesaj yayımladı.

Bakan Altuğra şu ifadelerde bulundu;

En eski meslek grubundan olan Ebelik, bireyin sağlıklı olmasını sağlayarak aile ve toplumun oluşmasında mihenk taşıdır. Bir bebeğin dünyaya gelmesine yardımcı olmaları, annelerin acısını dindirmeleri toplum nezdinde onları özel kılar ve gönüllerde müstesna yer alırlar.

Mesleklerinin kutsallığına inanarak, gece gündüz demeden, halkımıza büyük bir özveri, sabır, gayret ve sevgiyle hizmet eden Ebelerimizin ‘Ebeler Günü'nü kutlar, insan sağlığına vermiş oldukları katkılarından dolayı şükranlarımı sunarım.