Sağlık Bakanı Pilli, Başhekim Özyılkan’ın temaslısı olarak kendini izole etti

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan’nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Özyılkan, test sonucunu sosyal medya hesabından açıkladı. Başhekim Özyılkan “Test sonucum pozitif gelmiştir.Emin ellerde tedavime başlanıyor. Herkesin ilgisine teşekkür ederim” ifadesini kullandı. Başhekimin temaslısı olan Sağlık Bakanı Ali Pilli de bugün itibarı ile kendini izole etti. BRT’nin Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre Bakan Pilli, bugünden itibaren 3 gün süreyle evde izole kalacak. Pilli, üç günde yapılacak PCR testlerinin negatif çıkması halinde normal mesaisine dönecek.