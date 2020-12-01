Sağlık Bakanı Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1375 olduğunu, 2'si yerel 21 pozitif vakaya rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 7 kişinin hava yolu, 9 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süreçte gözetim altında bulunduklarını, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti.

1 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1375

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21

Ülke dışından gelen vakalar - 16

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 3

Yerel vakalar - 2

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 6

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-



Yapılan Toplam Test Sayısı- 266.380

Toplam Vaka Sayısı- 1129

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1029

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 95

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 23

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 72

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-