Sağlık Bakanı Pilli’den İlaç Eczacılık Dairesi ziyareti

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ilaç alımı ihalelerinin sonuçlandığını, yarından itibaren ilaçların ülkeye gelmeye başlayacağını ve üç hafta içinde tüm ilaçların ulaşacağını açıkladı.

Pilli, İlaç Eczacılık Dairesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ziyareti sırasında ilaç ihaleleriyle ilgili son bilgileri alan Bakan Pilli, tüm ihalelerin sonuçlandığını, yarından itibaren ilaçların gelmeye başlayacağını, üç hafta içinde tüm ilaçların ülkeye geleceğini açıkladı.

PESTİSİS KİTLERİ DE GELDİ

Bakan Pilli aynı zamanda meyve ve sebzeye yapılan pestisit analizleri için kullanılan kitlerinin dün gece geldiğini, bu sabahtan itibaren testlerin kullanılmaya başlandığını da bildirdi.