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Sağlık Bakanlığı: "2 turist karantinaya alındı"

Sağlık Bakanlığı: "2 turist karantinaya alındı"
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Sağlık Bakanlığı, iki İsveç uyruklu turistin korona virus şüphesiyle karantinaya alındığını, birinin testinin temiz çıktığını, diğer testin ise sonucunun beklendiğini açıkladı. 

TAK muhabirine konu ile ilgili bilgi veren Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ali Çaygür, iki isveç uyruklu turistin korona şüphesi ile karantinaya alındığını söyledi.

Gazimağusa’da bulunan bir Otelde kalan 83 yaşındaki kadın turistin test sonuçlarının temiz çıktığını ve akciğer enfeksiyonu geçirdiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Çaygür, Girne’de bir otelde kalan 94 yaşındaki kadın turistin ise karantinaya alındığını ve test çalışmasının sürdüğünü söyledi.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2020, 22:25
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