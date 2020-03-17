Sağlık Bakanlığı: "8 pozitif vaka haberleri gerçek dışı"

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı’nın korona virüs ile ilgili resmî açıklamalarının Sağlık Bakanlığı web sayfası ve sosyal medya hesaplarından yapıldığını hatırlattı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Halkımız en doğru bilgiye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalardan ulaşabilir. Şu anda korona virüs pozitif vaka sayımız sabah açıklandığı gibi 7’dir. Basında ve sosyal medyada yer alan 8 pozitif vaka haberlerinin gerçekle alâkası yoktur. Bakanlığımız her gelişmeyi anında şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam edecektir. Hastalarımızın genel durumu iyi olmakla birlikte, tedavileri devam etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.