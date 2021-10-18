Sağlık Bakanlığı, bugün ülkede belirlenen vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, bugün ülkede belirlenen vaka sayılarını açıkladı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde yapılan testler çerçevesinde bugünki Kovid 19 rakamlarını açıkladı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.615 olup, 48'i  yerel 65 pozitif vakaya rastlanmış, 33 kişi taburcu edilmiştir. 

2 yurt dışından ülkemize gelmiştir. 15 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 48 kişi ise yerel vakadır. 

17 kişi Lefkoşa, 10 kişi Girne, 16 kişi Gazimağusa, 3 kişi  İskele, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

18 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.615 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 65  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 15 

Yerel Vaka Sayısı: 48 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 33  

Bugün Kaybedilen Hasta: 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.265.963  

Toplam Vaka Sayısı: 21.083  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.834  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1167 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1122  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 84   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  239 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 547 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 205 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6797 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 68.523

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2021, 18:50
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