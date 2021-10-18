Sağlık Bakanlığı, bugün ülkede belirlenen vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde yapılan testler çerçevesinde bugünki Kovid 19 rakamlarını açıkladı.
Bakanlık açıklaması şöyle:
Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.615 olup, 48'i yerel 65 pozitif vakaya rastlanmış, 33 kişi taburcu edilmiştir.
2 yurt dışından ülkemize gelmiştir. 15 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 48 kişi ise yerel vakadır.
17 kişi Lefkoşa, 10 kişi Girne, 16 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
18 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.615
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 65
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 15
Yerel Vaka Sayısı: 48
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 33
Bugün Kaybedilen Hasta:
Toplam Vaka Sayısı: 21.083
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.834
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1167
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1122
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 84
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 239
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 547
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 205
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6797
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 68.523Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2021, 18:50