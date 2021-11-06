Sağlık Bakanlığı bugünki vaka sayıları açıkladı

Sağlık Bakanlığı bugünki vaka sayıları açıkladı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.764 olup, 94'ü yerel 108 pozitif vakaya rastlanmış, 131 kişi taburcu edilmiştir. 

14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 94 kişi ise yerel vakadır. 

31 kişi Lefkoşa, 20 kişi Girne, 26 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele, 6 kişi  Güzelyurt, 6 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

6 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.764  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 108 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14 

Yerel Vaka Sayısı: 94 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 131 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.630.964 

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Toplam Vaka Sayısı: 23.292 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 21.812 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1393   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1331    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 89  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 184 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 410 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 364 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6431 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 77.995 

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