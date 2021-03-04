Sağlık Bakanlığı bugünki vaka sayıları açıkladı

Sağlık Bakanlığı bugün yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
Son 24 saatte yapılan test sayısı 5276 olup, 21'i yerel 29 pozitif vakaya rastlanmış, 32 kişi taburcu edilmiştir.
4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 21 kişi ise yerel vakadır.
20 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Ortaköy- 1 / Göcmenköy- 1 / Gönyeli -2 / K.kaymaklı-1 / Sulariçi-1 / Hamitköy-5 Haspolat-9
Girne
Girne Merkez -1 / Girne Boğaz - 1 / Alsancak- 2
Gazimağusa
Vadili -1
4 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 5276
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 21
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 32
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 566. 798
Toplam Vaka Sayısı: 3547
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3119
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 404
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 63
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 340
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021, 20:15