Sağlık Bakanlığı bugünki vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı bugünki vaka sayıları açıkladı
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
"Son 24 saatte yapılan test sayısı 7435 olup, 27'si yerel 35 pozitif vakaya rastlanmış, 54 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 27 kişi ise yerel vakadır.
23 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Marmara - 1 / Hamitköy- 4 / Göçmenköy- 1 / Haspolat 12 / Sulariçi-2 / K. Kaymaklı-2 / Alayköy-1
Girne
Dikmen - 2 / Lapta -1 / Çatalköy-4 / Alsancak- 1
Gazimağusa
Vadili -1
2 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7435
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5
Yerel Vaka Sayısı: 27
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 54
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 555.484
Toplam Vaka Sayısı: 3492
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3061
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 408
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 336
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3"Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021, 20:30